بعد تحريره لمطار ابو الضهور .. الجيش السوري يستعد لابادة عدد كبير من مسلحي جبهة النصرة المحاصرين شرقي إدلب
أهم العناوين
جرينتش+2 11:08
أميركا واستخدام المليشيات الكردية للعدوان على سوريا

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني