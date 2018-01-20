النيابة المصرية تحيل الاردنيين المتهمين بسرقة 100 مليون جنيه و21 كيلو ذهب من فلل بالقاهرة الى محكمة الجنايات
أهم العناوين
جرينتش+2 05:13
لكي تبقى مصر يداً واحدة.. نبيلة عبيد تحرر توكيلاً لانتخاب السيسي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني