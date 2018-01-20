لكي تبقى مصر يداً واحدة.. نبيلة عبيد تحرر توكيلاً لانتخاب السيسي

قالت النجمة المصرية نبيلة عبيد، بعد تحريرها توكيلا للرئيس السيسى لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، إن مشهد الزحام على تحرير التوكيلات مبهج، وإن الناس تسهل على بعضهم البعض.

وأضافت الفنانة القديرة، أن العاملين بالشهر العقارى استقبلوها بترحاب كبير، وأن هناك تأييداً كبيراً للرئيس السيسي، داعية الله عز وجل أن يوفقه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ومع مصر كلها، مؤكدة أننا يجب أن نبقى يداً واحدة من أجل مصلحة مصر، لأن الرئيس السيسي مواطن يحب مصر، مرددة هتافات “تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، خلال كلمته فى الجلسة الختامية لمؤتمر “حكاية وطن”.

وقال الرئيس، “إننى تحملت أمانة المسئولية حين كلفتمونى بها بإرادتكم الحرة، وأرجو الله عز وجل أن يتقبل منى ما بذلته بإخلاص وتجرد وانحيازا لهذا الشعب العظيم وهذه الأمة الكريمة”.