عائض القرني الذي ارعبه بطش ابن سلمان يعلن طلاق السياسة بالثلاث

النيابة المصرية تحيل الاردنيين المتهمين بسرقة 100 مليون جنيه و21 كيلو ذهب من فلل بالقاهرة الى محكمة الجنايات
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