عائض القرني الذي ارعبه بطش ابن سلمان يعلن طلاق السياسة بالثلاث

قال الداعية السعودي عائض القرني إنه قرر عدم التحدث في السياسة مطلقا والتفرغ لأمور الدعوة.

قال القرني لبرنامج “تريند” على قناة “إم بي سي” السعودية إنه “طلّق السياسة بالثلاث”.

وأضاف الداعية السعودي: “أنا لست بمحلل سياسي، وأبشركم وأبشر الإخوة أني تبت من السياسة منذ سنوات، وتبت إلى الله ومن تاب إلى الله تاب الله عليه، طلقتها بالثلاث لا رجعة بعدها، وتبت إلى الله”

وأشار عائض القرني إلى أن الشأن العام له محللون والسياسة للسياسيين والاقتصاد للاقتصاديين.. مضيفا: “عندنا في السعودية اقتصاديون وفي العالم وعندنا رياضيون لهم في الشأن الرياضي، أما أن أدخل أنا في كل قضية مثلا اتهدم جسر رحت شاركت مثلا في أزمة في المياه رحت وشاركت ومثلا مستشفى فيه مشكلة… ليست مهمتي”.

وأكد القرني أنه مهمته هي تبليغ الدين والآيات والأحاديث وما يصلح الفرد.

وقال:”أخاطب الكبير والصغير والمرأة والرجل بالحسنى وبالموعظة الحسنة وهذا منهج القرآن ومنهج الأنبياء”.