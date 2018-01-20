ضمن منافسة ستكون حامية.. السيسي وعنان يعلنان الترشح للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، اليوم السبت، ترشحه رسميا للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت رويترز إن عنان يدعو مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.

وأضاف عنان في كلمة نشرت على صفحته الرسمية على فيسبوك مخاطبا الشعب المصري: أعلن أمامك اليوم أنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهائي من استيفائي إجراءات لابد لي كرئيس أسبق لأركان القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقا للقوانين والنظم العسكرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة مساء أمس الجمعة.

ويبدأ تلقي طلبات الترشح في انتخابات الرئاسة اليوم السبت، لكن يبدو أن أيا من الساعين للترشح باستثناء السيسي لم يحصل على تأييد العدد المطلوب من أعضاء مجلس النواب أو الناخبين لقبول أوراقه.

ووقع مئات من أعضاء مجلس النواب استمارات تأييد للسيسي في حين أن عدد النواب المطلوب تأييدهم للمرشح 20 نائبا. ولا يجوز للنائب تأييد أكثر من مرشح.

وعوضا عن ذلك يلزم للترشح تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.