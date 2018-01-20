النيابة المصرية تحيل الاردنيين المتهمين بسرقة 100 مليون جنيه و21 كيلو ذهب من فلل بالقاهرة الى محكمة الجنايات
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رسالة من “هنية” إلى “خامنئي” تغازل ايران وتنتقد السعودية

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