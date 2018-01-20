“جاهة” نجل القيادي محمد نزّال

شهدت قاعة عمان الكبرى في المدينة الرياضية في عمان عصر امس الجمعة، “جاهة” نوعية حاشدة لطلب يد عروس للشاب المهذب “أنس” نجل نائب رئيس حركة حماس في الخارج محمد نزّال، حيث ترأس جاهة العريس، الاستاذ طاهر المصري، رئيس الوزراء الأسبق، فيما ترأس جاهة العروس، المهندس عزَّام الهنيدي، نقيب المهندسين الأسبق، وبحضور شخصيات سياسية وإعلامية ونقابية وازنة، كان أبرزها: الدكتور هاني الخصاونة ( وزير الإعلام والشباب الأسبق)، وراكان المجالي( وزير الإعلام الأسبق)، والمهندس عبدالحميد ذنيبات ( المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين)، والمهندس إبراهيم غوشة ( القيادي التاريخي في حركة حماس )، وحمزة منصور( الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي سابقا)، وزكي بني ارشيد ( رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين)، والدكتور عبد المحسن العزام( رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي)، والدكتور عرفات الأشهب ( الناشط الأردني اليساري البارز)، والمهندس مروان الفاعوري ( الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية)، ومحمود زياد أبوغنيمة ( نقيب المهندسين الزراعيين)، إضافة إلى نوّاب سابقين( الدكتور علي العتوم/ محمد خليل عقل/ رياض داوود)، وكتّاب وصحفيين بارزين(فهد الريماوي/ عمر العياصرة/ شاكر الجوهري/ عاطف الجولاني/ ياسر الزعاترة).

وقد ألقى نزّال كلمة ترحيبية قصيرة، شكر فيها جميع الذين حضروا ، على الرغم من الظروف الجوّية الصعبة، وخصّ الذين جاءوا من مناطق بعيدة، وفِي مقدّمتهم الذين حضروا من محافظة إربد.

ثمّ قدّم نزّال طاهر المصري، لإلقاء كلمة نيابة عن جاهة أهل العريس ،وبعد ذلك، ألقى والد العروس، المهندس أحمد البوريني، كلمة قصيرة، قدّم فيها، المهندس عزَّام الهنيدي، لإلقاء كلمته نيابة عن أهل العروس.