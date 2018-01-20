بتأثير سياسات ترامب الرعناء.. المؤسسات الفدرالية الأمريكية تتوقف عن العمل

توقفت المؤسسات الفدرالية الأمريكية عن العمل جزئيا منذ الليلة الماضية بسبب فشل الكونغرس في إقرار موازنة الإنفاق لعام 2018.

وعرقل مجلس الشيوخ مشروع قانون موازنة الإنفاق للعام الجاري بعد أن تم إقراره بمجلس النواب أمس الخميس، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وصوت 50 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون الإنفاق مقابل رفض 48 عضوا، لكنه يحتاج إلى 60 صوتا من أجل إقراره.

وحمّل البيت الأبيض المعارضة الديمقراطية مسؤولية التوقف الجزئي للمؤسسات الأمريكية، واصفا الديمقراطيين بأنهم “معرقلون وليسوا مشرعين”.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريح نقلته أسوشيتد برس: “ديمقراطيو مجلس الشيوخ يتحملون مسؤولية تعطل المؤسسات”.

وأضافت: “لقد وضعوا (الديمقراطيون) المصلحة السياسية فوق مصلحة أمننا القومي وعائلات أفراد جيشنا والأطفال الضعاف وقدرة بلادنا على خدمة جميع الأمريكيين”.

ويأتي هذا الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام الرئاسة.

وبحسب أسوشيتد برس، سيواصل الموظفون الأساسيون في مؤسسات الحكومة الذين يتعاملون مع الأمور المتعلقة بالسلامة العامة والأمن العام، العمل في ظل توقف أنشطة الحكومة.