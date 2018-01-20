النيابة المصرية تحيل الاردنيين المتهمين بسرقة 100 مليون جنيه و21 كيلو ذهب من فلل بالقاهرة الى محكمة الجنايات

أمرت نيابة أول مدينة نصر بالقاهرة اليوم، بإحالة عصابة الاردنيين المتهمين بسرقة 100 مليون و21 كيلو ذهب من فيلات مختلفة في القاهرة، الى محكمة الجنايات.

وقد تبين من التحقيقات أن المتهمين هم تشكيل دولى من محترفى السرقة، وهم مسجلون خطر فى الأردن، حيث دخلوا مصر فى شهر تموز الماضى، واستعانوا بالمتهم المصرى “سامى”، للتعرف على المناطق التى يسكن بها الأثرياء.

كما اعترف المتهمون، أن آخر فيلا قاموا بسرقتها قبل القبض عليهم كانت بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ليلة رأس السنة بعدما تأكد لهم خلوها من قاطنيها.

وقد اعترف أفراد هذا التشكيل العصابي بأنهم كانوا يختارون المناطق الراقية واقتصر نشاطهم على سرقة الفيلات فقط لعلمهم بأن قاطنيها من الأثرياء، وأشاروا إلى أنهم كان يراقبون الهدف “الفيلا” أكثر من يوم لمعرفة مواعيد دخول وخروج سكانها، ويتسلقون السور ويستخدمون أدوات حديثة جلبوها من الخارج لفتح القاصات والابواب المصفحة.

وكانت البلاغات قد تعددت أمام رجال المباحث المصريين عن حوادث سرقة لفيلل بنفس الاسلوب، وبتكثيف التحريات تمكن فريق البحث من ضبط 5 متهمين أردنيين، تبين أنهم وراء تلك الوقائع، حيث اعترفوا أمام ضباط التحقيق، بسرقة 35 فيلا بمناطق مدينة نصر والتجمع الخامس والنزهة، وسرقة 21 كيلو ذهب وألماس و25 سيارة، حيث قدرت قيمة المسروقات بأكثر من 100 مليون جنيه.

وقد تبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمين يشكلون عصابة دولية متخصصة فى سرقة الشقق، وانهم قد وفدوا إلى مصر مصطحبين معهم أدوات حديثة تساعدهم على فتح الشقق والفيلات والقاصات الحديدية.