“الإمارات” تضخ ١٦ مليار دولار لانقاذ شركة إيرباص العملاقة من الافلاس 

أعلنت شركة إيرباص الفرنسية-الألمانية لصناعة الطائرات ، امس الاول الخميس فوزها بطلبية من طيران الإمارات بقيمة 16 مليار دولار لشراء طائرات إيه 380 العملاقة، في صفقة ستحمي مستقبل برنامج هذا الطراز.

وقالت إيرباص إن طيران الإمارات تعهدت بشراء 20 طائرة من طراز إيه380 مع خيار لشراء 16 طائرة أخرى، على أن يبدأ التسليم في 2020. وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 16 مليار دولار وفقا لأحدث الأسعار المعلنة.

وبعد الإعلان ، ارتفع سهم إيرباص 1.6 في المئة ما يعادل 91.14 يور، مقتربا بذلك من مستوى قياسي بلغه في وقت سابق هذا الشهر عند 91.90 يورو.

وكان جون ليهي مدير المبيعات لدى ايرباص قال إن مستقبل طائرات إيه380 يعتمد على طيران الإمارات، على الرغم من أن شركات طيران أخرى مهتمة بشراء أعداد أقل من الطائرة التي تضم 544 مقعدا. وقال ليهي إنه إذا فشلت الصفقة فلن يتبقى لإيرباص أي خيار سوى وقف إنتاج هذا النوع من طائرات إيرباص.

وقال ليهي في بيان صادر عنه امس : “هذه الطلبية الجديدة تؤكد التزام إيرباص بإنتاج الطائرة إيه 380 لعشر سنوات أخرى على الأقل. أنا شخصيا مقتنع بأن المزيد من الطلبيات سيحتذي بطيران الإمارات وأن تصنيع هذه الطائرة الرائعة سيستمر حتى ثلاثينات القرن الحالي”.

وقالت مجموعة “طيران الامارات”في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن الطلبية تشمل 20 طائرة مؤكدة و16 اختيارية، مشيرة الى ان الاتفاق الجديد سيزيد اسطولها من طراز “ايه-380” ليصل الى 178 طائرة بقيمة اجمالية تبلغ نحو 60 مليار دولار.