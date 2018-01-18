 ليبرمان يعترف بفشل جيشه في اغتيال البطل القسامي احمد نصر جرار، ويعلن تشكيل لجنة للتحقيق بهذه الفضيحة العسكرية
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جرينتش+2 09:13
كاميرات المراقبة تساهم في كشف خلية كتائب القسام بجنين

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