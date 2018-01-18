قريبا.. حقيبة السفر تسير خلف صاحبها في المطارات

لا شك أن السيارات ذاتية القيادة لن تصل عما قريب إلى شوارعنا، لكن يبدو أن حقائب السفر ذاتية التنقل باتت جاهزة للاستخدام في المطارات.

فقد قُدّمت هذا الأسبوع في معرض مستهلكي الأجهزة الإلكترونية “سي آي إس” في لاس فيغاس “روبوتات على شكل حقائب سفر” مزودة بأحدث التقنيات المستخدمة في السيارات المستقلة، من أجهزة استشعار وكاميرات.

وقد طورت الشركة الأميركية الناشئة “ترافلمايت” حقيبة سفر يتم التحكم بها عن بعد بواسطة هاتف ذكي، يمكنها التنقل بطريقة مستقلة بسرعة 11 كيلومترا في الساعة من خلال اتباع صاحبها والالتفاف على العقبات الموجودة على طريقها.

وصرح مؤسس الشركة ماكسيميليان كوفتون “إنه بالفعل روبوت يتبعكم أينما ذهبتم”.

وبفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، تتبع هذه الحقيبة وتيرة تنقل صاحبها “فهي تبطئ إن أبطأ وتتوقف إن توقف. والهدف طبعا أن يكون المسافر طليق اليدين”، بحسب كوفتون الذي أوضح أنه يمكن أيضا التحكم بها عن بعد بواسطة تطبيق على الأجهزة المحمولة، تماما مثل الطائرات المسيرة.

ومن المزمع طرح هذا المنتج الشهر المقبل في الولايات المتحدة بسعر 1100 دولار قبل تسويقه في أوروبا واليابان.

وصممت شركة ناشئة أخرى، هي الشركة الصينية “فوروورد إكس” منتجا مماثلا يعتمد على تقنية التعرف على الوجوه بدلا من تطبيق محمول.

ومن المرتقب تسويق هذا المنتج، الذي في وسعه التعرف على الحركات والتوقف تلقائيا وقت الضرورة، في منتصف عام 2018 بسعر لا يتخطى ألف دولار، بحسب ما أوضح مؤسس الشركة نيكولاس تشي خلال تقديم نموذج عن الحقيبة في معرض “سي آي إس”.

ونموذجا “ترافلميات” و”فوروورد إكس” مزودان ببطاريات ذات استخدام واحد، إذ يحظر استعمال بطاريات الليثيوم-أيون في الطائرات بسبب خطر احتراقها.