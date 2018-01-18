نتنياهو يعترف ان ترامب ينفذ الاجندة الاسرائيلية : نقل سفارة امريكا للقدس وشطب الاونروا والغاء الاتفاق النووي مع ايران
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جرينتش+2 11:44
في محاولة لاسترضاء تركيا .. تيلرسون ينفي تشكيل جيش شمال سوريا

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