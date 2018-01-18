رحيل الروائي المصري الكبير صبري موسى

توفي الكاتب المصري صبري موسى، فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم وجميع فروع الوزارة ورؤسائها، الكاتب والروائي المصري صبري موسى. وقدمت عبد الدايم تعازيها إلى أسرة وأصدقاء ومحبي الكاتب المصري الكبير.

ومن المفترض أن يشيع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، بمشاركة الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي كلفته وزيرة الثقافة بحضور مراسم التشييع والدفن.

يذكر أن الروائي موسى أحد أبرز كتاب القصة في مصر، وتُرجمت أعماله إلى عدة لغات وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عام 1974، ووسام الجمهورية للعلوم والفنون من الدرجة الأولى عن أعماله القصصية والروائية عام 1975.

كما نال الكاتب جائزة “بيجاسوس” من الولايات المتحدة الأمريكية للأعمال الأدبية عام 1978، وجائزة الدولة للتفوق عام 1999 وجائزة الدولة التقديرية عام 2003.

ومن أشهر أعماله الأدبية: “فساد الأمكنة” و”حادث النصف متر” و”السيد من حقل السبانخ”. كما كتب سيناريوهات العديد من الأفلام السينمائية منها: “البوسطجي” و”قنديل أم هاشم” و”القادسية”.