نتنياهو يعترف ان ترامب ينفذ الاجندة الاسرائيلية : نقل سفارة امريكا للقدس وشطب الاونروا والغاء الاتفاق النووي مع ايران
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جرينتش+2 11:44
السيسي يعلن ان خسائر “الربيع العربي” بلغت 900 مليار دولار و1,4 مليون قتيل

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