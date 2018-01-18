 ليبرمان يعترف بفشل جيشه في اغتيال البطل القسامي احمد نصر جرار، ويعلن تشكيل لجنة للتحقيق بهذه الفضيحة العسكرية
أهم العناوين
جرينتش+2 09:12
الحجز على ممتلكات شركة “صوت القاهرة” بسبب تركة أم كلثوم

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني