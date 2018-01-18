الحجز على ممتلكات شركة “صوت القاهرة” بسبب تركة أم كلثوم

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام شركة “صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات” بأن تؤدى لشركة “ستارز” مبلغا وقدره 2 مليون و46 ألفا و303 جنيهات، ومبلغ 40 ألفا و70 دولارا، وغرامة تأخير بواقع 2% شهريا من تاريخ 1/12/2014 وحتى تمام السداد، وذلك ناتج استغلال شركة صوت القاهرة لمصنفات السيدة “أم كلثوم”.

وقد تقاعست شركة صوت القاهرة فى تنفيذ حكم المحكمة بسدادها للمبلغ عالية، مما اضطر شركة “ستارز” إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز التنفيذى على محتويات مقر شركة “صوت القاهرة” الكائن فى 51 شارع سبيل الخازندار بالقاهرة

وقد تم الحجز على ما وجد بمقر الشركة وهو عبارة عن 59 جهاز تكييف، و83 مكتب خشب، و123 كرسى جلد، و28 دولاب خشب، و37 ترابيزة مكتب صغير، و64 جهاز كمبيوتر بجميع شاشاته، و12 كرسى جلد، وعدد من الشاشات التليفزيونية والريسيفرات، وماكينات تصوير ماركات مختلفة.

وقد حددت المحكمة يوم 21/1/2018 فى الثامنة صباحا بمقر شركة صوت القاهرة لتنفيذ البيع فى مزاد علنى.. وإذا لم تقم شركة صوت القاهرة بسداد المبلغ محل الحجز التنفيذى قبل هذا التاريخ سوف تتعرض محتويات الشركة للبيع العلنى تنفيذا لأمر المحكمة.