اخضاع المسافرين لامريكا عبر الخطوط الملكية الاردنية الى مقابلات امنية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، امس الأربعاء، أن جميع المسافرين على رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة سيخضعون إلى مقابلات أمنية اعتبارا من اليوم الخميس.

وقالت الشركة في بيان، أن السلطات الأمريكية طلبت تطبيق هذا الإجراء منذ تشرين الأول الماضي، لكن تم تأجيله حتى اليوم.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن الإجراءات الأمنية الإضافية تطال جميع شركات الطيران العالمية التي تشغل رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة، وتشمل جميع المسافرين ومن مختلف الجنسيات، من دون استثناء.”

ودعت مسافريها المغادرين إلى الولايات المتحدة إلى الحضور إلى المطار قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات، لتلافي التأخير الذي قد يطرأ نتيجة الإجراءات الجديدة.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت تعليمات إلى شركات طيران عاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2017 تضمنت حظر إدخال أجهزة الحاسوب المحمولة والألواح والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الطائرات المتجهة إلى أراضيها، قبل أن ترفع تلك القيود تباعا بعد مرور عدة أشهر.