 ليبرمان يعترف بفشل جيشه في اغتيال البطل القسامي احمد نصر جرار، ويعلن تشكيل لجنة للتحقيق بهذه الفضيحة العسكرية
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جرينتش+2 09:13
ابن سلمان يتباهى بدعم ترامب له في تعذيب الامراء المعتقلين

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