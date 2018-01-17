نتنياهو يعترف ان ترامب ينفذ الاجندة الاسرائيلية : نقل سفارة امريكا للقدس وشطب الاونروا والغاء الاتفاق النووي مع ايران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن السفارة الأمريكية في إسرائيل ستنتقل إلى مدينة القدس “بحسب تقديرات مؤكدة” خلال عام.

ووفقا لصحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، فقد وأوضح نتنياهو، خلال حديث للصحفيين الإسرائيليين من الهند، أن التوقعات تشير إلى أنه سيتم نقلها في غضون عام واحد وأن هذا التقييم قوي جداً، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشهد تغييراً لم يحدث مسبقاً.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بقرار حكومة ترامب بتجميد 65 مليون دولار لدعم وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقال نتنياهو: “تحدث في الولايات المتحدة ثلاثة أمور لم تحدث من قبل، الأولى نقل السفارة، وبحسب تقييم قوي سوف تنتقل في وقت أقصر مما نتوقع”. خلال عام من هذا اليوم. ثانياً “يوجد تغيير كبير تجاه إيران. الرئيس الأمريكي خصص وقتاً للتغيير المطلوب بخصوص الاتفاق النووي. من الواضح جدا ان هذا الأمر سيحدث. لقد تحدث عن إلغاء الاتفاق”. الأمر الثالث هو تحدي الأونروا للمرة الأولى، بعد سبعين عاما. الهيئة التي تكرس الرواية الفلسطينية وإلغاء الصهيونية وهي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا. عدم القيام بأي شيء أو هذا- إذن هذا. من الجيد انهم يتقدمون ويقومون بشيء يتحدون خلاله هذه الهيئة”.