موعد اردني مع الثلوج عند منتصف ليلة الجمعة المقبلة

تكون الاجواء اليوم باردة وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، وتسقط بمشيئة الله زخات من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الضباب فوق اجزاء من المرتفعات الجبلية والبادية.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الاجواء غدا باردة وغائمة جزئياً الى غائمة مع سقوط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي مصاحبة لامتداد منخفض جوي عميق يتمركز شمال غرب سوريا، حيث يزداد نشاط الرياح بشكل واضح مما يؤدي الى اثارة الغبار في العديد من المناطق كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتتحول الأجواء الى باردة جدا وغائمة.

وتتساقط بإذن الله الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى، ومع ساعات الليل تتساقط الأمطار في معظم أجزاء المملكة وتشتد غزارة الامطار مع ساعات الليل المتأخرة، مما يؤدي الى تشكل السيول يصحبها أحيانا البرق والرعد وتساقط زخات من البرد.

ومع تعمق الهواء البارد جدا في ساعات ما بعد منتصف الليل، يتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر، وتسود رياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها ما بين 50-60 كيلو متر في الساعة يرافقها هبات قوية أحيانا قد تتجاوز سرعتها 85 كيلو مترا في الساعة.

وتبقى المملكة يوم الجمعة، في ساعات النهار تحت تأثير المنخفض الجوي الذي سوف يتحرك الى شمال شرق سوريا، وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة وماطرة وتكون الأمطار غزيرة أحيانا في فترات الصباح قد يصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد، كما تبقى فرصة تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية والتي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية والتي قد تصل سرعتها ما بين 40-60 كيلو مترا في الساعة.

ومع ساعات عصر الجمعة، تضعف الهطولات بشكل عام وتتحول الأجواء الى غائمة جزئيا ويتوقع مع ساعات الليل تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية العالية وتتحول الرياح الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ، ما بين 13 الى 6 درجات مئوية والمناطق الشمالية 12 الى 8 والمناطق الجنوبية 10 الى 4 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 21 والصغرى 11 درجة مئوية.