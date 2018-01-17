ملوك العرب قدموا من قوت شعوبهم الكادحة اغلى الهدايا لاوباما

كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تلقى خلال سنة 2016 العشرات من الهدايا الثمينة والباهظة من عدد من ملوك ورؤساء الدول خلال زيارات ولقاءات دبلوماسية مختلفة، لافتا إلى أن أغلى هدية قدمت للرئيس الأمريكي كانت من طرف الملك المغربي، محمد السادس.

وبحسب التقرير الذي أصدره مكتب البروتوكول في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الملك المغربي قدم لباراك أوباما خلال 2016 أغلى هدية ضمن الهدايا التي قدمت له من طرف الملوك ورؤساء الدول، وهي عبارة عن مجوهرات مزينة بالألماس والياقوت، وحقيبة يد من الذهب والزمرد، ومجوهرات أخرى بلغت قيمتها 101,200 دولار أمريكي.

وكشف التقرير أيضا، أن من بين الهدايا الثمينة التي قدّمت لأوباما عام 2016، تلك التي قدمها الملك السعودي سلمان وهي عبارة عن تحف من الذهب والفضة المزينة بالأحجار الكريمة تبلغ قيمتها 56,720 دولارا، فيما تلقى أوباما هدايا من الرئيس الأرجنتيني، عبارة عن دراجة كهربائية سوداء بقيمة 1499 دولارا، وقميصين لنجم برشلونة ليونيل ميسي بقيمة 1700 دولار.

يذكر أنه يحق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يتلقى الهدايا؛ ولكنه لا يسمح له بالاحتفاظ بالهدايا الثمينة والباهظة، إذ يفرض القانون إرجاعها إلى الأرشيف الوطني أو تعويض الحكومة عن قيمتها في حالة الاحتفاظ بها.