محمد عساف.. العندليب الفلسطيني يحيي اغاني الزمن الجميل للعندليب المصري

كشف المطرب الفلسطيني محمد عساف عن مشروعه الجديد لتقديم مجموعة من أغنيات المطرب المصري الراحل عبدالحليم حافظ.

وأكد عساف في تصريحات صحفية أنه يخطط للحصول على حقوق الملكية الفكرية لبعض أغاني العندليب الأسمر، ليبدأ بتنفيذها خلال هذا العام، حيث يقوم بتوزيع الأغاني بطريقة جديدة، وتقديمها بأسلوبه وإحساسه الخاص.

وقال عساف: لم أستقر على أغنيات محددة للعندليب الأسمر، وهناك أغنيات كثيرة أود تجديدها، وأميل إلى أغنيتَيْ “حاول تفتكرني” و”على قد الشوق”، وهما الأقرب إلى قلبي، فضلاً عن كونهما الأشهر لعبدالحليم حافظ”.

وأضاف: “أعترف بأن هذه الخطوة ليست سهلة، ولكن ما يشجعني عليها، هو أن جمهوري وبعض النقاد، اقترحوا عليّ فكرة تجديد أغاني عبدالحليم حافظ، خاصة وأن الكثير منهم يشبّهونني به من حيث ملامح الوجه، وأعتقد أن هذا يشكّل حافزًا لي للمضي في المشروع″.

وقال عساف: “تجديد أغاني الزمن الجميل أحد أحلامي، وأطمح إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الجمهور بشكل عام، يحب هذه الأغاني ويحفظها عن ظهر قلب”.

وعن المخاوف من ذوبان شخصيته الفنية في هذه الأغنيات، قال عساف: “لا أعتقد ذلك، فخلال السنوات الأربع الماضية، قدمت العديد من الأغاني الخاصة، التي جمعتها في ألبومين، وبعض الأغاني المنفردة التي ميزت صوتي وقدرتي على تقديم الألوان الفنية بلهجات عربية مختلفة، وبتقديري فإن قيامي بتجديد أغنيات قديمة أمر لا يضيرني؛ لأن الناس تحب هذا النوع من الأغاني، فضلا عن أنني سأقدمها بأسلوبي الخاص” .