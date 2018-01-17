شيزوفرنيا.. الديوان الملكي السعودي يمتدح الشيخة موزة ويهاجم زوجها

نشر مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، اليوم الأربعاء ، مجموعة تغريدات متعلقة بالتطاول على الشيخة موزة والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال القحطاني في تغريدته الجديدة: “قلتها وأكررها منذ بداية الأزمة، الأعراض خط أحمر”.

وتابع قائلا: “نحن شعب لا يفجر بالخصومة، هذه تربيتنا، وهذه عاداتنا، وهذه توجيهات ولاة أمورنا حفظهم الله”.

وأضاف: “ما علمنا عن الشيخة موزة، إلا أنها كريمة ابنة كرام، ومن تطاول عليها بالسوء، فهذا من سوء تربيته، وإن كان سعوديا فهو سيكون تحت طائلة النظام”.

واختتم بقوله: “أما تنظيم الحمدين، فلم تر عيني أخبث ولا أكذب منه، ولا أتصور سلاما وازدهارا في المنطقة ما دام في السلطة”.