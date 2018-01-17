ختامها مسك.. الاحتفالية المئوية لميلاد جمال عبدالناصر

اختتمت احتفالية مئوية الزعيم جمال عبد الناصر بأوبريت الوطن الأكبر وقدمه جميع المطربين المشاركين في الإحتفالية ياسر سليمان، غادة آدم، أحمد محسن، آيات فاروق، محمد متولى، وليد حيدر، رحاب مطاوع، رحاب عمر، احمد عفت ونهى حافظ.

وكانت هذه الاحتفالية التي اقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة قد شهدت أغنيات يا أغلى اسم فى الوجود كلمات اسماعيل الحبروك والحان محمد الموجي و ثوار كلمات صلاح جاهين والحان رياض السنباطي من أداء رحاب مطاوع، والمارد العربى، كلمات حسين السيد والحان فريد الاطرش حى على الفلاح كلمات الاخوين رحباني والحان محمد عبد الوهاب من أداء وليد حيدر، يا جمال يا مثال الوطنية، محلاك يا مصرى تؤديهما رحاب عمر، إحنا الشعب، بالأحضان أداء أحمد عفت، إضافة الي أغنيات على باب مصر أداء غادة آدم من كلمات كامل الشناوى والحان محمد عبد الوهاب، و والله وعرفنا الحب، يا نسمة الحرية أداء أحمد محسن، وتعيشى لكل الشعب غناء آيات فاروق كلمات مصطفي عبد الرحمن والحان بليغ حمدي و صورة أداء محمد متولى وكلمات صلاح جاهين، و اسلمى يا مصر ، كلمات مصطفي صادق الرفاعي وألحان صقر على وغناء المجموعة واغنية ع الدوار أداء ياسر سليمان وكلمات حسين طنطاوى والحان احمد صدقي، وذلك بمصاحبة أوركسترا الموسيقى العربية الإحتفالى الذى يضم 65 عازفًا وفنانًا، وتم تكوينه خصيصًا لهذه المناسبة بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام،