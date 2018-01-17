توقيف متهم بترويج مواد مخدرة وضبط كميات منها في منزله

القت قوة أمنية مشتركة القبض على مشتبه به بترويج مواد مخدرة في احدى مناطق محافظة عجلون.

وقال مصدر امني انه وبتفتيش منزل الشخص المعني تم العثور على 4 كيلوغرامات من مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) وكمية من مادة الحشيش المخدر المقطعة والمجهزة للبيع اضافة الى كمية من الحبوب المخدرة وكيسين يحتويان على بودرة الجوكر المخدر.

وبين المصدر ان معلومات وردت للعاملين في قسم مكافحة المخدرات في محافظة عجلون حول قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة في إحدى مناطق المحافظة /كفرنجه، وبعد جمع المعلومات حول ذلك الشخص والتاكد من صحتها تمت مداهمة منزله من قبل قوة مشتركة من مديرية شرطة عجلون وقسم مكافحة المخدرات والبحث الجنائي حيث افضت المداهمة لالقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات .