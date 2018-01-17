نتنياهو يعترف ان ترامب ينفذ الاجندة الاسرائيلية : نقل سفارة امريكا للقدس وشطب الاونروا والغاء الاتفاق النووي مع ايران
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تلفزيون إسرائيلي يفضح “صفعة” ترامب للسلام التي بلغتها السعودية لعباس

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