الناصرة تحتضن عبد الناصر في الذكرى المئوية لميلاده

نظمت ” لجنة إحياء مئوية جمال عبد الناصر”، مهرجانا شعبيا إحياء لمئوية ميلاد القائد العربي الكبير، مساء يوم الاثنين الماضي، في قاعة سينمانا في مدينة الناصرة، بحضور جمهور عريض من عدة بلدات في الجليل والمثلث والساحل، من شخصيات دينية وسياسية وثقافية ومجتمعية من محبي الزعيم عبد الناصر ومعايشي مرحلته.

افتتح البرنامج بالنشيد الوطني الفلسطيني، وتولى عرافته الكاتب خالد عوض والمحامية أماني ابراهيم وألقى المحامي محمد ميعاري، عضو لجنة احياء المئوية كلمة شاملة حول الزعيم عبد الناصر وثورته ومواقفه، وقدم الكاتب الشيخ عبدالله نمر بدير من كفرقاسم عرضا للأيام الأخيرة من حياة الرئيس.

كما وجه سيادة المطران عطالله حنا تحية هاتفية من القدس للمهرجان وألقى السيد أحمد جربوني، رئيس مجلس عرابة سابقا تحية قصيرة وكذلك الشيخ فواز حسين من حرفيش، والكاتب عبد الخالق أسدي. ووصلت تحية مصورة من مصر قدمها د. مجدي زعبل، منسق اللجنة القومية لمئوية جمال عبد الناصر وتحية مكتوبة من المناضل معن بشور من لبنان وتحيات لشخصيات قومية من المغرب وتونس واليمن.

وتخلل البرنامج قراءات شعرية ساهم فيها الطالبة عروة أبو رومي من طمرة، التي قرأت تحية شعرية للشاعر أسامة أبو رعد من الأردن، وألقى الشاعر عبد الحيم عكاشة من دبورية قصيدة من تأليفه لروح الزعيم، وساهم الفنان وليد جبالي بقصيدة ” رسالة الى جمال عبد الناصر”، واختتم المهرجان الطالب مروان سرية من حيفا، بالقاء قصيدة “قتلناك” للشاعر نزار قباني التي لاقت استحسان الجمهور.

كما تضمن البرنامج فيلما وثائقيا عن جمال عبد الناصر وثورته ومقاطع من خطاباته وأغاني الثورة.