نتنياهو يعترف ان ترامب ينفذ الاجندة الاسرائيلية : نقل سفارة امريكا للقدس وشطب الاونروا والغاء الاتفاق النووي مع ايران
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الأوضاع المعيشية الصعبة في مصر تنعش ثقافة التبرع لدى المقتدرين

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