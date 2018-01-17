اعطس يرحمك الله .. مقولة قديمة اثبتتها الابحاث الطبية الجديدة

حذر تقرير طبي حديث من كتم العطسة، وذلك لأن هذا الكتم قد يؤدي إلى مضاعفات تشمل تمزق الحلق، أو الإضرار بالأذن، أو حتى حدوث تمدد في الأوعية الدموية في الدماغ.

وكتب التقرير فريق يضم الدكتور سوديب داس، من مستشفيات جامعة ليستر “أن أتش أس” ترست، ونشر في المجلة الطبية البريطانية “كيس ريبورتس”.

ووفقا للتقرير راجع رجل يبلغ من العمر 34 عاما الطوارئ وهو يعاني من تغيير في صوته، وتورم في الرقبة، وألم عند البلع. وذلك بعد أن كتم عطسة.

وبعد الفحص اكتشف الأطباء فقاعات هواء في الأنسجة في الجزء الخلفي من الحلق وفي الرقبة. مما يشير إلى أن كتم العطسة أدى لزيادة الضغط مما قاد إلى تمزق المنطقة الخلفية من الحلق، وتجمع الهواء في أنسجته الرخوة.

وقال الدكتور سوديب داس، إنه لأسباب تتعلق بالسلامة والآداب يكتم الشخص العطسة، ولكن في حالات نادرة قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات محتملة خطيرة.

وفي الختام حذر التقرير من أن كتم العطسة أيضا قد يؤدي إلى تمزق طبلة الأذن أو حتى تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.