نيللي كريم تحب الادوار الصامتة في اعمالها الفنية

أكدت الفنانة نيللي كريم، أنها لم تتعلم التمثيل وما تقدمه جاء بالخبرة والتجربة، مشيرةً إلى أنها تفضل المشاهد الصامتة في المسلسلات التي تقدمها.

وأضافت «كريم»، خلال لقائها عبر برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، مساء امس الاول الأحد، «لما بيجيلي حوار كبير بحب أشيل منه على أد ما أقدر، وبحب أعمل أدوار الشخصيات المعقدة»، حسبما قالت.

وتابعت: «متأكدة إن كل بني آدم فيه حاجة حلوة، ودي مش وظيفة الكاتب على أد ماهي شغلانة الممثل».

وعن دورها في مسلسل «لأعلى سعر»، قالت: «الناس كانت متعاطفة معايا، وكانوا بيقابلوني في الشارع وبيقولولي إنهم حابين المسلسل، كل المسلسلات عندي معقدة، وأنا تعبت».

ولفتت إلى أنها تحب الفنانة ياسمين عبد العزيز، مضيفةً: «بحب ياسمين عبد العزيز أنا وأولادي، ولما ينزلها فيلم بنروح نتفرج عليه»، على حد قولها.