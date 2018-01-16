عبد الحكيم عبد الناصر يشكر كل المحتفلين بمئوية ميلاد والده .. فيديو

توجه عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالشكر للشعب المصري وكافة الشعوب العربية على ما وصفه بإحياء ذكرى ميلاد والده.

وقال «عبد الناصر»، في تصريحات أدلى بها لفضائية «إكسترا نيوز»، على هامش زيارته لضريح والده بمناسبة ذكرى ميلاده، امس الإثنين، إن «عبد الناصر مازال حتى الآن في وجدان وضمير وذاكرة كافة الشعوب العربية؛ نظرًا لما قام به من أجلهم».

وأضاف أن «الزعيم الراحل عبد الناصر أعطى حياته لهذه الأمة العربية وهو سعيد»، متابعًا: «أقول له في ذكرى ميلاده كل سنة وانت طيب».

وكان يوم امس الموافق 15 يناير، قد صادف الذكرى المئة لميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث ولد في 15 يناير عام 1918.