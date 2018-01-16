“حماس” تتابع مع الأجهزة اللبنانية عملية تفجير سيارة احد كوادرها بصيدا

أكدت حركة “حماس”، تواصلها مع الأجهزة اللبنانية للكشف عن منفذي عملية التفجير التي استهدفت، أحد كوادرها في صيدا، جنوبي لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من حركة “حماس”، امس الاثنين، النائب في البرلمان اللبناني بهية الحريري، عن كتلة “المستقبل”، لبحث عملية التفجير في صيدا.

وقال علي بركة، ممثل “حماس” في لبنان، في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني للحركة، إن “حماس على تواصل مع الأجهزة اللبنانية للكشف عن الجناة الذين يقفون خلف تلك الجريمة الإرهابية”.

وأكد بركة حرص حركته على “السلم الأهلي في لبنان واستقرار البلاد”… مشددا ً على أن “حماس لن تنجر إلى أي معارك خارجية نظرا لان معركتها ستبقى داخل فلسطين”.

كما التقى وفد حركة “حماس”، بسام حمود، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان لبحث تداعيات محاولة اغتيال أحد الكوادر التنظيمية لحركة “حماس” في منطقة صيدا والتأكيد مجدداً أن المتهم الأول والأخير هو الاحتلال الصهيوني.

وطالب المجتمعون الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية بالإسراع في كشف الفاعلين والمبادرة إلى رفع شكوى ضد الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة لخرقه السيادة اللبنانية.

وكانت “حماس” قد اعلنت امس الاول الاحد عن إصابة محمد حمدان، أحد كوادرها، إثر تفجير سيارته في مدينة صيدا.

وقالت الحركة إن “المؤشرات الأولية تدل على وقوف إسرائيل خلف تفجير سيارة حمدان”.