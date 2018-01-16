اسرائيل تمدد اعتقال عهد التميمي ومنظمة “أمنستي” تطالب بالافراج عنها

مددت محكمة “عوفر” العسكرية الاسرائيلية، امس الإثنين، اعتقال الصبية الفلسطينية عهد التميمي، بدعوى “استكمال التحقيق معها”.

وهذه هي المرة الرابعة التي تمدّد فيها المحكمة الإسرائيلية، اعتقال عهد، بطلب من النيابة الإسرائيلية، ولمدة 48 ساعة.

وقد حضر جلسة المحكمة، عدد من القناصل والدبلوماسيين، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى جانب عائلتها.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الطفلة عهد التميمي فجر 19 كانون أول الماضي، بعد انتشار مقطع مصوّر يوثّق محاولتها طرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية “النبي صالح” شمالي رام الله.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، قد طالبت السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن التميمي المعتقلة في سجونها منذ ما يقارب الشهر.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، امس الاثنين، أن التميمي (16 عامًا) معرّضة لأن تواجه حكما بالسجن قد يصل إلى عشر سنوات، بسبب محاولتها التصدّي لاقتحام جنود إسرائيليين لمنزل عائلتها في قرية “النبي صالح” قرب رام الله.

وقالت نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “أمنستي”، ماجدالينا مغربي، “لا شيء فعلته عهد التميمي يمكن أن يبرر استمرار احتجاز فتاة عمرها 16 سنة (…)، ويجب على السلطات الإسرائيلية أن تطلق سراحها دونما تأخير، فهي لم تشكل أي تهديد فعلي”.

وذكرت أن “اعتقال عهد التميمي ومحاكمتها عسكريا يكشفان معاملة السلطات الإسرائيلية التمييزية للأطفال الفلسطينيين الذين يجرؤون على مجابهة القمع المستمر الوحشي في غالب الأحيان، والذي تمارسه قوات الاحتلال”.