احرار العرب والعالم يحتفلون اليوم بمئوية ميلاد جمال عبد الناصر .. ربان الزمن الوطني والقومي والنهضوي المجيد
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54 دولة أفريقية تعلن الثورة على ترامب لانه وصفها بالـ”حثالة”

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