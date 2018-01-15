احرار العرب والعالم يحتفلون اليوم بمئوية ميلاد جمال عبد الناصر .. ربان الزمن الوطني والقومي والنهضوي المجيد
أهم العناوين
جرينتش+2 09:42
لقاء غريب بين جمال عبد الناصر الجد والحفيد

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني