لقاء غريب بين جمال عبد الناصر الجد والحفيد

قال جمال خالد عبد الناصر، حفيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إنه بدأ زيارة ضريح جده عندما أكمل السابعة من عمره.

وأضاف «عبد الناصر»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، «وقتها قالت لي أسرتي إننا سنذهب لرؤية جدي، فاعتقدت أنني سأراه بالفعل».

وتابع: «عندما وصلنا إلى الضريح، فرحتُ للغاية وذهبت سريعًا لاحتضانه، من ثم اكتشفت أنني احتضنت اللواء صابر عثمان، بعدما قالوا لي إنه ليس بجدي، وأن جدي يرقد داخل هذا الضريح، ومن وقتها فهمتُ كل شيء»، مستطردًا أن التشابه الكبير بين جده واللواء صابر عثمان، هو ما أربكه وجعله يظن أن الأخير جده.

وتحل اليوم الاثنين ، الذكرى المئة لميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث ولد في 15 يناير/كانون ثاني عام 1918.