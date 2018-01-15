احرار العرب والعالم يحتفلون اليوم بمئوية ميلاد جمال عبد الناصر .. ربان الزمن الوطني والقومي والنهضوي المجيد
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جرينتش+2 09:44
قصة اليهودي الموسادي الذي انتحل صفة شيخ واخترق صفوف الاخوان المسلمين

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