احرار العرب والعالم يحتفلون اليوم بمئوية ميلاد جمال عبد الناصر .. ربان الزمن الوطني والقومي والنهضوي المجيد
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تصاعد حدّة التوتر بين المحور المصري – السعودي والاخر التركي – السوداني

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