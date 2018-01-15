اولها لعادل امام .. بدء تصوير ٨ مسلسلات مصرية لعرضها في رمضان

تشهد شركات الإنتاج الدرامي، حالة نشاط فني حاليا للتجهيز لأعمالها الفنية التي تعرض في رمضان المقبل.

وشهد شهر كانون ثاني الحالي دخول 8 مسلسلات بلاتوهات التصوير لنجوم الصف الأول في مقدمتهم عادل إمام، وعمرو يوسف، ويسرا، ومحمد رمضان، ومحمد هنيدي، وخالد النبوي، ونيللي كريم، ويحيى الفخراني.

وجاء في مقدمة هذه المسلسلات (عوالم خفية) للفنان عادل إمام باستوديو النحاس ويستمر التصوير به لمدة أسبوع بمشاركة عدد كبير من النجوم تحت قيادة المخرج رامي إمام.

وقال الفنان عادل إمام إن المسلسل يجمعه بعدد من النجوم الذين يعتز بهم على المستوى الشخصي، وعلى رأسهم الفنان صلاح عبدالله، وكذلك مجموعة من الفنانين الشباب الناجحين، متمنيا أن يلقى العمل إعجاب المشاهد العربي خاصة أنه يتناول فكرة جديدة لم تطرح دراميا من قبل.

ودخل مسلسل (طايع) للفنان عمرو يوسف بلاتوه التصوير بعد فترة تحضيرات استمرت 5 أشهر، وتدور أحداثه في صعيد مصر، ويعد التجربة الأولى للنجم عمرو يوسف في الدراما الصعيدية.

وبدأت الفنانة يسرا تصوير مسلسلها (بني يوسف) الذي يحمل اسما مؤقتا، من إنتاج جمال العدل، إخراج محمد علي، لتنافس به خلال السباق الرمضاني المقبل.

وانطلقت كاميرات مسلسل (زين) للفنان محمد رمضان الذي تدور أحداثه حول ضابط صعيدي يخدم في القوات المسلحة يحبه الجميع في منطقته ويعتبرونه القدوة في جميع المجالات ويتم نقله إلى سيناء لمحاربة الإرهاب.

ويعود الفنان محمد هنيدي للدراما التليفزيونية بعد غياب 7 سنوات بمسلسله الكوميدي (أرض النفاق) الذي يجسد فيه شخصية مسعود أبوالسعد التي سبق وجسدها النجم الكبير فؤاد المهندس في الفيلم السينمائي (أرض النفاق) وتدور أحداثه حول (مسعود) غيرالقادر على تغيير حياته، وبالصدفة يرى محلا لبيع حبوب الأخلاق، وهي فكرة تقترب من الفانتازيا، فيشترى أخلاق الخير، ولكنه يخسر كل شيء فيلجأ إلى شراء حبوب الصفات القبيحة مثل النفاق الذي يساعده على تولي أفضل المناصب.

ودخل خالد النبوي سباق التصوير بمسلسل (منطقة محرمة) الذي يجسد فيه شخصية إعلامي معروف ومشهور يتورط في العديد من القضايا وتتواجد خمس سيدات في حياته.

كما انطلقت كاميرات مسلسل (اختفاء) للنجمة نيللي كريم، الذي تجسد شخصية أستاذة جامعية وتتصاعد الأحداث وتتعرض لحادث وتعلم باختفاء زوجها ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن زوجها.

وبدأ يحيى الفخراني تصوير (بالحجم العائلي) الذي تدور أحداثه في مرسى علم ويستمر هناك شهرين ونصف الشهر تقريبا.