المقاتلات القطرية تتمرجل على طائرة مدنية إماراتية

أفادت وسائل إعلام إماراتية الاثنين، بأن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية أثناء رحلة دولية.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، بأن الهيئة العامة للطيران المدني تلقت صباح الاثنين بلاغا من إحدى شركات الطيران الوطنية، يفيد بأن “إحدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية”.

ونقلت الوكالة عن بيان لهيئة الطيران المدني: “أن الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا”.

وشددت الهيئة الإماراتية على أنها “ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني”.

وقد نفت وزارة الخارجية القطرية اعتراض المقاتلات القطرية أي طائرة إماراتية مدنية، حيث وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لولوة الخاطر في حسابها على تويتر : “تعلن دولة قطر أنّ ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عارٍ عن الصحة تماماً”، موضحة أنه “سيصدر في ذلك بيان مفصَّل”.

وكانت قطر قد كشفت قبل أيام عن إرسالها رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات ومتجهة إلى البحرين، باختراق المجال الجوي لدولة قطر صباح يوم الأربعاء الموافق 3 كانون ثاني 2018 في الساعة 10:10.

وأشارت قطر إلى أن الحادثة ليست الأولى وإن طائرة حربية مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قامت باختراق المجال الجوي لدولة قطر في 21 كانون الأول الماضي.