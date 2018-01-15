الزهار : عباس كان يعلم بقرار ترامب مسبقا ويفتقر للأخلاق الوطنية

أكدّ محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” أن رئيس السلطة محمود عباس كان يدرك مسبقا الموقف الأمريكي باعتبار القدس “عاصمة لإسرائيل”.

وقال الزهار في تصريح خاص بـ”العرب بوست” إنّ عباس وقيادات السلطة يدركون ذلك من وقت بعيد، وذلك باعتراف قيادات من داخل منظومة السلطة.

ورفض الزهار هجوم عباس عليه، مؤكدّا أن الرجل بات فاقدا للشرعية “ولا يتسق مع أي أخلاق وطنية او عربية ويفتقر إليها”.

وذكر أن عباس يسوق أكاذيب لا شهود عليها، فيما يواصل عمليا العلاقة مع اسرائيل وواشنطن.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تهجم على الزهار في كلمته باجتماع “المجلس المركزي” واصفا إياه بــ”صاحب اللسان الكبير”.

يشار إلى أن حركة “حماس” أعلنت مقاطعتها لاجتماعات “المجلس المركزي” المنعقدة في رام الله.