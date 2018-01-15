اسرائيل تسرق الهند من صداقتها التاريخية مع الدول العربية

صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأنه يشعر “بخيبة امل” من رفض الهند دعم الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لاسرائيل لكنه اكد انه لن يجعل ذلك يفسد زيارته في هذه الدولة الآسيوية العملاقة.

وكان نتنياهو قد وصل امس الاحد الى الهند على رأس اكبر وفد لرجال اعمال اسرائيليين يرافقه في رحلة حتى الآن، في رحلة تستغرق ستة ايام.

إضافة إلى نتنياهو سافر أكثر من 151 رجل أعمال، مبادرون وممثلو شركات، من بينهم 11 مدير شركة كبيرة. سيكون هذا أكبر وفد من رجال الأعمال الذي يزور مع رئيس حكومة حالي دولة أجنبية، وذلك في ضوء قرار الحكومة الإسرائيلية قبل نصف سنة استثمار 70 مليون دولار حتى عام 2020 لتعزيز العلاقات مع الهند في عدد من المجالات.

وتهدف زيارة نتنياهو إلى تحقيق قفزة نوعية في العلاقات التجارية بين إسرائيل والهند. في إطار الزيارة، سيوقع رئيسا البلدين على تسع اتفاقيات تجارية في مجالات البترول والغاز، الطاقة المتجددة، الطيران، السايبر, البحث والتطوير الصناعي وغير ذلك.

واكد نتنياهو لمجموعة “اينديا توداي” الاعلامية في مقابلة نشرت، اليوم الاثنين، ان لديه “علاقة خاصة” مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

لكن هذه العلاقة شابها تصويت الهند مع اكثر من مئة دولة في الجمعية العامة للامم المتحدة الشهر الماضي على قرار يدين اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وقال نتنياهو في المقابلة “بالتأكيد اشعر بخيبة امل لكنني اعتقد ان هذه الزيارة تدل في الواقع على ان علاقتنا تسير قدما على عدد من الجبهات”.

وكانت الهند الغت قبل الزيارة صفقة بقيمة 500 مليون دولار لشراء صواريخ “سبايك” اسرائيلية مضادة للدبابات.

وتبلغ قيمة صادرات اسرائيل من المعدات العسكرية الى الهند مليار دولار سنويا، لكن رئيس حكومة الهند مودي يريد انهاء تصدر الهند للائحة الدول المستوردة لمعدات الدفاع في العالم.

الا ان نتنياهو بدا متفائلا بشأن صفقة الصواريخ. وقال “آمل ان تسمح هذه الزيارة بحل هذه القضية لانني اعتقد ان هناك فرصة معقولة للتوصل الى تسوية عادلة”.

وبعدما شدد على انه لا يستطيع كشف اي تفاصيل قبل نهاية زيارته، قال نتنياهو ان “علاقتنا الدفاعية مهمة وتشمل امورا عديدة”.

واضاف “اعتقد ان الامر الاساسي هو الدفاع. نريد ان ندافع عن انفسنا. لسنا امة عدوانية لكننا ملتزمون جدا ضمان الا يكون احد قادرا على الاعتداء علينا”.

ومن المنتظر ان يوقع نتنياهو عددا من الاتفاقات الجديدة في مجال الطاقة والطيران والانتاج السينمائي. كما سيتوقف في “تاج محل” وسيزور غوجارات مسقط رأس مودي. وسيلتقي عددا من نجوم السينما الهنود في بومباي.