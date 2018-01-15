«أغلى الرجال».. فيلم جديد عن حياة الزعيم جمال عبد الناصر

انتهى السيناريست خالد أبو الدهب من كتابة سيناريو وحوار فيلمه الجديد “أغلى الرجال”، الذي يتناول السنوات الأخيرة في حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .

وقال أبو الدهب إنه انتهى من سيناريو الفيلم كاملا، ومن المقرر البدء في تصوير العمل عقب انتهاء تجهيز الديكورات وأماكن التصوير مباشرة.

وأضاف أبو الدهب أن فيلم “أغلى الرجال” يتناول مقتطفات من حياة عبد الناصر لم يتناولها فيلم “ناصر 56″ الذي أبرز حياة عبد الناصر بين وزرائه ومكتبه وخطبه وعلاقاته بأعضاء مجلس قياده الثورة، وأشار إلى أن الفيلم يقدم عبد الناصر الإنسان وعلاقاته بأسرته وأصدقائه وجيرانه.

يذكر أنه جاري ترشيح أبطال العمل، فيما ينتج الفيلم شركة ‘أفلام محمد أبو العزم” للإنتاج الفني، وإخراج أحمد شاهين.