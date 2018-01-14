نجاة القيادي الحمساوي أبو حمزة حمدان من محاولة اغتياله في صيدا

نجا القيادي في حركة حماس محمد حمدان (أبو حمزة)، من الانفجار الذي استهدفه في منطقة البستان في صيدا، ظهر اليوم الأحد.

وأفادت معلومات أمنية بأن الانفجار وقع أثناء قيامه بفتح باب سيارته وهي من نوع “بي ام”، فيما كانت زوجته برفقته ولم تصل إلى السيارة بعد التي كانت في الموقف الخاص بمنزله في البستان الكبير ولم تصب باي جروح”.

وقال أيمن شناعة، مسؤول حركة حماس في صيدا: “إن الإنفجار استهدف محمد حمدان وهو أحد كوادر حركة حماس وإصابته طفيفة”، مشدداً على أن الموضوع تُرك للأجهزة الأمنية اللبنانية للبحث عن ملابسات القضية.