لانها شكلية وروتينية ومطبوخة سلفاً.. وسائل الاعلام تنشر توصيات المجلس المركزي الفلسطيني قبل ساعات من عقده
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ماكرون يلخص علاقته المبكرة بمعلمته – زوجته في رواية اباحية

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