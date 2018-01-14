لانها شكلية وروتينية ومطبوخة سلفاً.. وسائل الاعلام تنشر توصيات المجلس المركزي الفلسطيني قبل ساعات من عقده
أهم العناوين
جرينتش+2 09:33
عودة مئات الاسر المهجرة إلى منازلها بريف دمشق جراء استقرار الامن

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني