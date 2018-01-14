راغب علامة يؤكد التزامه بالفن وينفي ترشحه للانتخابات النيابية اللبنانية

نفى المطرب اللبنانى راغب علامة، ترشيحه للانتخابات النيابية فى لبنان، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا غير صحيح.

وكتب راغب علامة، عبر حسابه على موقع “تويتر”:” أنفي كل ما تتناوله بعض مواقع التواصل الاجتماعية والسياسية عن موضوع ترشيحى للانتخابات النيابية فى الدورة المقبلة.!

واضاف علامة يقول : ” حتى الآن هذا الموضوع غير مطروح وغير وارد. اقتضى التنويه”.

وكانت آخر حفلات راغب علامة، احتفالية بمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال ملاك الفضائيات العرب وعدد من الوزراء المصريين.