لانها شكلية وروتينية ومطبوخة سلفاً.. وسائل الاعلام تنشر توصيات المجلس المركزي الفلسطيني قبل ساعات من عقده
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جرينتش+2 09:33
بعد حماس والجهاد والقيادة العامة.. جبهة التحرير تقاطع اجتماعات المجلس المركزي

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