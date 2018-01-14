لانها شكلية وروتينية ومطبوخة سلفاً.. وسائل الاعلام تنشر توصيات المجلس المركزي الفلسطيني قبل ساعات من عقده
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جرينتش+2 09:33
العندليب وكبار المطربين يصدحون غداً باغاني فترة حكم عبدالناصر

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