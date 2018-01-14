العندليب وكبار المطربين يصدحون غداً باغاني فترة حكم عبدالناصر

تقدم الفرقة المصرية للموسيقى والغناء يوم غد الاثنين بمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عددا من أهم الأغاني الوطنية التي ظهرت في فترة حكم الزعيم الراحل، ومنها أغاني مقاومة الاستعمار وأغاني العمل وأغاني البناء والتعمير وأغاني تشييد السد العالي وأغاني الاصلاح الزراعي وأغاني تأميم القناة وأغاني الوحدة العربية .

الاحتفالية تقيمها وزارة الثقافة المصرية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح قصر ثقافة الجيزة، وذلك يوم 15 الجاري في السابعة مساء بحضور رئيس الهيئة الدكتور أحمد عواض .

يذكر أن الأغاني الوطنية التي قدمت في تلك الفترة شارك فيها كبار المطربين المصريين يتقدمهم “العندليب” الراحل عبد الحليم حافظ الذى كان له النصيب الاكبر منها، وشارك في الغناء في جميع المناسبات بعد ثورة يوليو حتى أطلق عليه لقب “مطرب الثورة” .