تصاعد حدة التوتر بين دول الخليج بعد شكوى قطر للامم المتحدة عن انتهاك طائرات عسكرية اماراتية لاجوائها مرتين
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موقع امريكي يعتبر عهد التميمي امتداداً لغاندي ومانديلا

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