موقع امريكي يعتبر عهد التميمي امتداداً لغاندي ومانديلا

قال موقع كاونتر باونش الامريكي في مقال للكاتب الشهير “جوثان كوك” إن الطفلة عهد التميمي البالغة من العمر ستة عشر ربيعا لقنت الإسرائيليين درساً لم يتلقوه على مدى سنوات عديدة، إنها مهاتما غاندي ونيلسون مانديلا العصر الحالي.

وفي نهاية المطاف، سيجلب المستعمر في المقدمة شخصية أنسب للطعن في القيم في صلب المجتمع، واضطهادها وقد اتهمت عهد الأسبوع الماضي بالاعتداء والتحريض بعد أن صفعت جنديين اسرائيليين مدججين بالسلاح كما رفضت مغادرة باحة منزل عائلتها في الضفة الغربية في قرية النبي صالح قرب رام الله. أما والدتها ناريمان فهي قيد الاحتجاز لتصوير الحادث.

وقام جنود الاحتلال بإطلاق النار على ابن عمها البالغ من العمر 15 عاما في وجهه، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة.

وقد نفى المعلقون الغربيون إلى حد كبير هذا النوع من الدعم الهائل الذي قدمه المتظاهرون الديمقراطيون في أماكن مثل الصين وإيران. ومع ذلك، فإن هذه الطالبة الفلسطينية – التي ربما تواجه فترة سجن طويلة لتحدي مضطهديها – أصبحت بسرعة رمز وسائل الاعلام الاجتماعية.

في حين أن عهد قد تكون غير معروفة في السابق لمعظم الإسرائيليين، إلا انها وجه مألوف للفلسطينيين والناشطين في جميع أنحاء العالم.

على مدى سنوات، قامت هي وغيرها من القرويين بمواجهة أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي، حيث إنها ترفض حكم المستوطنين اليهود على النبي صالح. وقد أخذ هؤلاء المستوطنون قسرا أراضي القرية والنبع القديم، وهو مصدر حيوي للمياه لمجتمع يعتمد على الزراعة.

مميزة لشعرها الاشقر لا يمكن كبتها وثقب العيون الزرقاء، وقد تم تصوير عهد بانتظام منذ أن كانت طفلة صغيرة تواجه الجنود كما قدمت شكلا مزعجا للأطفال الفلسطينيين المجهولين الذين تتهمهم إسرائيل بإلقاء الحجارة.

فالقرى الفلسطينية، مثل النبي صالح، تغزوها القوات بانتظام، وتم سحب الأطفال من أسرتهم في منتصف الليل، كما حدث لعهد خلال اعتقالها الشهر الماضي وتوثق جماعات حقوق الإنسان كيفية ضرب الأطفال وتعذيبهم روتينيا أثناء الاحتجاز.

كما تملأ مئات السجون الإسرائيلية كل عام بالمتهمين بإلقاء الحجارة. ومع ارتفاع معدلات الإدانة في المحاكم العسكرية الإسرائيلية بأكثر من 99 في المئة، فإن سجن هؤلاء الأطفال أمر مفروغ منه، وقد تكون هذه الطفلة محظوظة. على مدى السنوات ال 16 الماضية، حيث قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 11 طفلا في الشهر.

وقد هدد شريط فيديو عهد، الذي تم عرضه على شاشات التلفزيون الإسرائيلي بشكل متكرر، بزعزعة صورة إسرائيل، وهذا ما يفسر الغضب والسخط السام الذي أصاب إسرائيل منذ بث الفيديو.

ومن المتوقع أن يكون السياسيون الإسرائيليون محبطين، حيث دعا نفتالي بينيت، وزير التربية والتعليم، عهد إلى “إنهاء حياتها في السجن”. وقالت وزيرة الثقافة ميري ريغيف الناطقة باسم الجيش السابق انها شعرت شخصيا “بالاهانة” و “السحق” من قبل عهد.

ولكن ما هو أكثر إثارة للقلق هو نقاش إعلامي اتسم بفشل الجنود في ضرب عهد ردا على صفعتها بأنها “عار وطني”، واعرب المضيف التلفزيوني البارز يارون لندن عن دهشته من ان الجنود “امتنعوا عن استخدام اسلحتهم” ضدها وتساءلوا عما اذا كانوا “مترددين من الجبن”.

و كانت التهديدات من بن كاسبيت، أحد المحللين الإسرائيليين البارزين.، في عمود باللغة العبرية، حيث اقترح إخضاعها للانتقام في الظلام، دون شهود وكاميرات، ومع ذلك لا يزال كاسبيت خاضعا بأمان في وظيفته.

والقانون الدولي، على الأقل، واضح. وقد ذكرت الأمم المتحدة أنه يسمح للأشخاص تحت الاحتلال باستخدام “جميع الوسائل المتاحة”، بما في ذلك الكفاح المسلح، لتحرير أنفسهم.

لكن عهد والقرويون في النبي صالح وكثير من الفلسطينيين مثلهم فضلوا تبني استراتيجية مختلفة – عصيان مدني متنازع على المواجهة، إن مقاربتهم تتناقض بشدة مع التنازلات المستمرة وما يسمى “التعاون الأمني” الذي اعتمدته السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ووفقا للمعلق الإسرائيلي جدعون ليفي، حالة عهد تبين أن الإسرائيليين حرموا الفلسطينيين من حقهم ليس فقط باستخدام الصواريخ والبنادق والسكاكين أو الحجارة، ولكن حتى باستخدام “انتفاضة من الصفع”.

وفي الختام لا بد من القول إن عهد كشفت الكذب في نفوس الكثير من الإسرائيليين، هذا درس يستحق مرتبة من مراتب دروس غاندي أو مانديلا.