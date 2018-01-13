مصرع 7 جنود سعوديين بايدي الحوثيين على الحدود السعودية – اليمنية

لقي 7 جنود سعوديين مصرعهم بمواجهات مع مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) على الحدود اليمنية السعودية.

وأفاد مصدر عسكري، في محافظة صعدة لوكالة “سبوتنيك” امس الجمعة، بأن “مسلحي أنصار الله صعدوا من عملياتهم الهجومية في قطاعات جازان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، حيث لقي 3 جنود مصرعهم بكمين بعبوة ناسفة لآليتهم في نجران”.

وأشار المصدر إلى “مصرع أربعة آخرين، بعمليات متفرقة لأنصار الله في قطاعي جازان وعسير ونجران، تنوعت بين قنص وقصف وكمائن بعبوات ناسفة وألغام”.

وأضاف أن مسلحي “أنصار الله” قصفوا بالمدفعية تجمعات للجنود السعوديين في قرية حامضة بجازان، كما استهدفوا بصواريخ كاتيوشا تجمعا عسكريا سعوديا في معسكر المخيل في جازان”، لافتا إلى إعطاب الجماعة آلية للجيش السعودي بعبوة ناسفة خلف رقابة الزور بنجران”.