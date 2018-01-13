تصاعد حدة التوتر بين دول الخليج بعد شكوى قطر للامم المتحدة عن انتهاك طائرات عسكرية اماراتية لاجوائها مرتين
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جرينتش+2 05:23
مصرع 7 جنود سعوديين بايدي الحوثيين على الحدود السعودية – اليمنية

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