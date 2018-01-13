ليلي علوي تعتذر عن “عوالم خفية” بسبب صغر الدور

اعتذرت الفنانة المصرية ليلي علوي، رسمياً، عن المشاركة في بطولة مسلسل “عوالم خفية” بسبب صغر الدور.

وقال مصدر من داخل المسلسل، إن المنتجين يُحاولون إقناع علوي بالموافقة، خاصةً أن عادل إمام متمسك بوجودها في مسلسله الجديد.

واضاف يقول: أن علوي أبدت اعتراضها على صغر الدور، الذي لا يتلائم مع قيمتها الفنية، حسب ما أبلغت مسؤولي الإنتاج.

ويشارك في بطولة “عوالم خفية” صلاح عبدالله، وبشري، وفتحي عبدالوهاب، ومي سليم، وهبة مجدي، وأحمد وفيق، وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وهو من إخراج رامي إمام.