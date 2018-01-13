تصاعد حدة التوتر بين دول الخليج بعد شكوى قطر للامم المتحدة عن انتهاك طائرات عسكرية اماراتية لاجوائها مرتين
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ليلي علوي تعتذر عن “عوالم خفية” بسبب صغر الدور

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